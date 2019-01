Novos títulos emitidos pelo SEF por nacionalidade e as dez principais nacionalidades estrangeiras residentes em Portugal

Contributo dos imigrantes para a Segurança Social

Saldo das contribuições e prestações sociais relativas à população de nacionalidade estrangeira, entre 2002 e 2017 (milhões de euros)

Nota: Nos últimos 10 anos houve algumas mudanças no tipo e na designação das prestações sociais concedidas. As prestações consideradas a partir de 2011 são as de desemprego, doença, parentalidade, abono de família e rendimento social de inserção.