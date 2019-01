TAP com voos directos entre Porto e Nova Iorque seis dias por semana

A única ligação directa da TAP entre o Porto e os Estados Unidos vai passar de duas frequências semanais para voos quase todos os dias - a excepção é a terça-feira.

A rota de e para Nova Iorque, que utilizará o Aeroporto Internacional de Newark (New Jersey), será servida, sublinha a companhia aérea em comunicado, por "um dos mais modernos aviões do mundo", o Airbus A321 LR.

TAP com três novos destinos no Porto Companhia confirma Bruxelas, Lyon e Munique.

No seu site, a TAP está a promover a rota Porto - Nova Iorque com bilhetes desde 213 euros por ida (de Lisboa, o preço mínimo para a mesma linha é apenas de mais quatro euros), sendo o custo mínimo para algumas viagens em Junho. Noutros meses, segundo o calendário de preços apresentado online, os valores podem variar entre mínimos de 307 e 376 euros.

O aumento de ligações directas entre Porto e Estados Unidos segue-se à recente confirmação de mais três destinos de e para o aeroporto Francisco Sá Carneiro: o regresso de Bruxelas, além de Lyon e Munique.

Pelas contas da TAP, em comunicado, as novidades anunciadas para o Porto equivalem a "um aumento de 34% das ligações directas do Porto à Europa", em comparação com 2018. No total, a companhia oferecerá na Invicta 19 rotas directas para a Europa, EUA e Brasil. No ano passado, as novidades tinham passado por Barcelona, Londres (City), Milão e Ponta Delgada.

