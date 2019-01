Sp. Braga resolveu o problema na Choupana na última meia hora

Após uma derrota (Benfica) e um empate (Portimonense), o Sp. Braga regressou esta sexta-feira às vitórias como visitante no campeonato. No jogo que abriu a segunda volta da I Liga 2018-19, o Nacional ainda equilibrou a partida nos primeiros 45 minutos, mas na segunda parte os minhotos resolveram o problema na Choupana na última meia hora: Ricardo Horta, Murilo e Paulinho fizeram os golos que garantem aos bracarenses a permanência no top 3 do campeonato.

O resultado final (0-3) acaba por ser pesado para a boa réplica oferecida pelo Nacional durante dois terços do jogo, mas o regresso do Sp. Braga aos triunfos como visitante é inteiramente merecido. Após uma primeira parte sem golos, os madeirenses até entraram melhor no segundo tempo, mas os “arsenalistas” adiantaram-se no marcador aos 61’, por Ricardo Horta, e a partir daí passaram a comandar por completo a partida.

Uma dúzia de minutos depois do primeiro, Murilo, no reencontro com a equipa que representou a época passada, ampliou a diferença, e, a quatro minutos dos 90, Paulinho, que tinha entrado pouco antes, fixou o resultado final.

