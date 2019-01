Regressa a Bundesliga, regressam as vitórias do Bayern Munique

O Bayern Munique venceu esta sexta-feira no terreno do Hoffenheim por 1-3, na abertura da 18.ª jornada do campeonato alemão de futebol que se encontrava interrompido desde 23 de Dezembro, devido à pausa de Inverno.

A equipa bávara chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos convertidos por Leon Goretzka. Os dois tentos do jovem alemão — aos 34’ e 45+1’ — foram assistidos por David Alaba, a partir do lado esquerdo do ataque do Bayern.

PUB

No entanto, a equipa da região de Sinsheim reduziu aos 59’ por intermédio do lateral esquerdo alemão Nico Schulz. O Bayern viria a sentenciar o resultado perto do final da partida, aos 87’, com golo de Robert Lewandowski. O avançado polaco fez o 11.º golo no campeonato e aproxima-se dos melhores marcadores Paco Alcácer (Dortmund) e Luka Jovic (Frankfurt), ambos com 12 golos.

PUB

O português Renato Sanches foi convocado, mas não saiu do banco de suplentes. Robben, Ribéry e Tolisso não foram apostas para o treinador croata Niko Kovac devido a lesões.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Bayern Munique está em segundo lugar no campeonato e continua a querer recuperar distâncias para o líder Borussia Dortmund. Os bávaros (agora com 39 pontos) já perderam três jogos na liga enquanto o adversário directo (à condição com 42 pontos) perdeu apenas um.

A equipa orientada por Lucien Favre, o melhor ataque da Bundesliga (44 golos marcados), encontra a melhor defesa, o Leipzig (17 golos sofridos) esta jornada que se cumpre no sábado.

PUB