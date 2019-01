Jornalista que revelou esquema de corrupção no futebol africano morto a tiro no Gana

O jornalista ganês Ahmed Hussein-Suale, que investigou um megaesquema de corrupção no futebol africano, foi morto a tiro esta quarta-feira quando voltava para casa, noticiou a imprensa local.

Segundo as mesmas fontes, que citam colegas da equipa de investigação que integrava, a Tiger Eye, o jornalista foi morto com três tiros em Madina, na capital ganesa, Accra, quando voltava para casa. De acordo com as fontes, o jornalista "foi baleado e morto" por homens, ainda não identificados, que seguiam numa motorizada.

Segundo a agência francesa AFP, Ahmed Hussein-Suale participou numa investigação sobre a corrupção no futebol africano.

A Tiger Eye é liderada pelo conhecido jornalista Anas Aremeyaw Anas, que confirmou a morte do colega. Disse ter perdido "um irmão" e prometeu que a equipa que dirige "não vai remeter-se ao silêncio".

O jornalista assassinado, de 34 anos, tinha apresentado queixa na justiça recentemente, depois de um deputado do partido no poder ter divulgado uma fotografia sua na televisão estatal oferecendo uma recompensa a quem o espancasse.

A comissão nacional dos media condenou o assassínio e apelou à polícia para iniciar uma investigação aprofundada. "É do interesse do país deter os autores deste crime", referiu o presidente da comissão, Yaw Boadu Ayeboafo.

47 jornalistas e colaboradores assassinados em 6 meses No início de 2018, os Repórteres Sem Fronteiras (RSF) alertavam para o número de jornalistas mortos só no primeiro semestre: 47 jornalistas e colaboradores foram assassinados, mais 13 do que no mesmo período de 2017. Em Dezembro, os "guardiões da verdade" foram eleitos pela Time personalidade do ano de 2018 por se colocarem em risco para garantir que a verdade seria publicada. Estes foram alguns dos jornalistas destacados: Em Fevereiro, Ján Kuciak, jornalista de 27 anos eslovaco, foi morto a tiro. As autoridades acreditam que foi assassinado devido à investigação que fazia a um caso de corrupção política com ligações ao crime organizado italiano.

Em Junho, Jarrod Ramos quis vingar-se do Capital Gazette. Matou quatro jornalistas e uma funcionária da área comercial. O autor do ataque tinha apresentado um processo por difamação contra o jornal devido a um artigo sobre uma acusação de assédio.

Em Setembro, dois jornalistas da Reuters foram condenados a sete anos de prisão, por terem noticiado a morte das minorias muçulmanas ​rohingya.

Em Outubro, Viktoria Marinova, uma jornalista búlgara de 30 anos, estava a investigar um caso de corrupção e mau uso de financiamentos europeus. Foi violada, agredida e sufocada até à morte.

Também em Outubro, o jornalista saudita Jamal Khashoggi terá sido morto no interior do consulado saudita em Istambul. O jornalista escrevia regularmente artigos de opinião publicados pelo Washington Post em que denunciava a perseguição das autoridades sauditas a activistas ou a qualquer voz discordante, para além de criticar a intervenção do regime na guerra do Iémen.

O documentário Number 12, divulgado em Junho de 2018, provou, através de jornalistas infiltrados, o envolvimento de dezenas de árbitros ganeses e de outros países africanos, e de dirigentes da federação de futebol ganesa, incluindo o presidente, Kwesi Nyantakyi, num esquema de corrupção.

O documentário revela negociações mantidas com potenciais "investidores", que, em troca de contratos lucrativos com o governo ganês, ofereciam presentes no valor de milhões de dólares.

O presidente da federação ganesa demitiu-se do cargo logo após a divulgação do documentário, tendo sido acusado de corrupção em Outubro e proibido pela FIFA de exercer qualquer actividade relacionada com o futebol, além de ter pagado 440 mil euros de multa. Na sequência do escândalo, mais de 50 árbitros africanos foram também suspensos da Confederação Africana de Futebol.

