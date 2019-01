Cristiano Ronaldo vai tentar trocar pena de prisão de dois anos por multa de 350 mil euros

Depois de mais de seis meses sem visitar Madrid, Cristiano Ronaldo vai voltar na próxima terça-feira, para ratificar em tribunal o acordo celebrado com o Fisco espanhol: dois anos de prisão e o pagamento de 18,8 milhões de euros de multa. O craque português será ouvido no âmbito do processo de fraude fiscal de que é acusado.

De acordo com o jornal espanhol ABC, o objectivo da defesa de Ronaldo é tentar substituir os 24 meses de prisão por uma multa de 250 euros diários durante 48 meses. No total, o jogador pagaria uma multa de 350 mil euros – ou seja, dois dias de multa por cada dia de prisão.

O julgamento terá segurança apertada, um dos pedidos dos advogados de Cristiano Ronaldo. Depois de ser ouvido, o jogador vai voltar imediatamente a Turim, sem qualquer conferência de imprensa.

A audição começou por ser marcada para o dia 21, mas os advogados do craque português propuseram (com sucesso) atrasá-lo por 24 horas, por causa do jogo da Juventus contra o Chievo, marcado para as 20h30 desse dia.

Ronaldo é considerado culpado de quatro delitos contra o fisco, cometidos entre 2011 e 2014, no valor de 14 milhões de euros. O actual jogador da Juventus negou sempre ter cometido qualquer ilegalidade, mas acabou por ceder e admitiu os delitos, para conseguir chegar a um acordo a autoridade tributária e as Finanças.

Em 2018, Cristiano Ronaldo conseguiu resolver o diferendo que tem mantido nos últimos meses com o fisco espanhol, aceitando uma pena de prisão suspensa de dois anos e o pagamento de uma verba em torno dos 18,8 milhões de euros.

Cristiano Ronaldo terá, alegadamente, beneficiado de uma sociedade criada em 2010 para esconder do fisco os rendimentos gerados em Espanha com direitos de imagem. Um incumprimento “voluntário e consciente” das suas obrigações fiscais, de acordo com a justiça espanhola.

