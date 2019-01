Chegou Anisimova para animar o ténis feminino

O ténis feminino também tem uma nova geração pronta a despontar nos torneios mais importantes e no topo do ranking, mas há um nome que tem de ser fixado mais rapidamente: Amanda Anisimova. Com 17 anos, a norte-americana já era a mais nova do top 100; agora é a primeira tenista nascida neste século a chegar aos oitavos-de-final de um torneio do Grand Slam. Se a progressão de Anisimova for contínua, não deverá faltar muito para que Bruce Springsteen tenha companhia no lote dos mais célebres nativos de Freehold, Nova Jérsia.

“Ela bate muito bem na bola, talvez já uma das melhores da actualidade. É muito sólida, com muita potência de ambos os lados, um muito, muito bom serviço e bons vóleis. É muito completa para a idade que tem. Se as pessoas à sua volta forem pacientes e fiéis ao processo de treino, penso que dentro de dois, três anos, não terá falhas no seu jogo”, adiantou José Higueras, ex-treinador de Michael Chang e Jim Courier e principal consultor da federação norte-americana (USTA) para a área técnica.

Filha de pais emigrados de Moscovo, Anisimova mudou-se aos três anos para a Florida, onde frequenta o novo centro nacional de treino em Orlando. O pai, Konstantin Anisimov, é o treinador principal, mas está rodeado do experiente técnico Nick Saviano, como consultor, e da IMG, empresa que agencia jogadoras como Maria Sharapova e Madison Keys. A experiência nos Grand Slams, começou em Maio de 2017, quando perdeu na primeira ronda de Roland Garros. Quatro meses depois, conquistava o título júnior no Open dos EUA.

Apesar dos bons resultados imediatos, o pensamento está no longo prazo, pelo que continuam a privilegiar qualidade à quantidade. Exemplo disso foi a opção de não viajarem no ano passado até à Austrália, onde Amanda teria de jogar o qualifying, preferindo prolongar a pré-época e aperfeiçoar a condição física e o jogo, de pancadas fortes e com precisão.

Em Março passado, em Indian Wells, eliminou as mais credenciadas Anastasia Pavlyuchenkova (23.ª) e Petra Kvitova (9.ª), que vinha de uma série de 14 encontros ganhos. Em Setembro, esteve na sua primeira final do WTA Tour, em Hiroshima, o que lhe permitiu entrar no top 100 e terminar o ano no 95.º posto.

Este ano, Anisimova entrou directamente no quadro principal e ainda ninguém a conseguiu travar, nem mesmo Aryna Sabalenka (11.ª), a revelação de 2018 e uma das 11 jogadoras que poderiam sair de Melbourne no primeiro lugar do ranking: 6-3, 6-2, em 65 minutos. “É uma sensação irreal, nem acredito que isto esteja a acontecer agora. Sinto-me bem aqui, a jogar excelente ténis e adoro este court”, disse Anisimova (87.ª), depois de actuar pela primeira vez na Margaret Court Arena, o segundo court mais importante de Melbourne Park. A mais jovem norte-americana a chegar tão longe num major desde Serena Williams, em 1998, no Torneio de Roland Garros, assinou 31 winners, somente nove erros não forçados e ganhou de 80% dos pontos disputados com o seu primeiro serviço.

“Na sua cabeça, ela já esteve nestes courts antes. Ela sempre se viu a competir nos grandes palcos e tem-se preparado para isto desde os oito anos. Ninguém deve entusiasmar-se demasiado, mas ela é uma jogadora especial, com uma habilidade especial para lidar com o momento”, explicou Martin Blackman, responsável pelo programa de desenvolvimento de jogadoras na USTA. Na próxima ronda, Anisimova reencontra Kvitova, que eliminou a suíça Belinda Bencic (55.ª), por 6-1, 6-4.

O torneio feminino perdeu igualmente a detentora do título, Caroline Wozniacki (3.º), derrotada pela campeã de 2008, Maria Sharapova (30.ª), por 6-4, 4-6 e 6-3. A russa acumulou 48 erros não forçados – mais de metade dos pontos ganhos por Wozniacki – mas serviu melhor, em especial, no set decisivo, em que não enfrentou qualquer break-point. Esta foi somente a terceira vitória de Sharapova sobre uma top 5 nos últimos três anos. De volta aos oitavos em Melbourne pela primeira vez desde 2016, a russa vai defrontar a melhor tenista local, Ashleigh Barty (15.ª), estreante nesta fase do Open australiano. Angelique Kerber (2.ª) e Sloane Stephens (7.ª) venceram em dois sets.

Nos confrontos de gerações do ténis masculino, Rafael Nadal (32 anos) venceu Alex de Minaur (19), por 6-1, 6-2 e 6-4; Roger Federer (37) ultrapassou Taylor Fritz (21), por 6-2, 7-5 e 6-2, e Roberto Bautista Agut (30), eliminou Karen Khachanov (22), por 6-4, 7-5 e 6-4. Federer vai agora defrontar Stefanos Tsitsipas (20).

João Sousa, que na próxima madrugada decide um lugar nos oitavos-de-final com Kei Nishikori, acedeu à mesma fase da prova de pares, ao lado de Leonardo Mayer, depois de vencer Roberto Carballes Baena e Andrey Rublev, por 7-6 (7/5), 6-3.

