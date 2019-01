Casillas motiva "invasão" espanhola a Chaves

A visita do FC Porto ao Desportivo de Chaves, esta sexta-feira, às 19h, para a I Liga, levará ao estádio muitos adeptos do país vizinho para verem o guarda-redes Iker Casillas.

"O Casillas em Espanha é um ídolo, uma lenda viva. Esteve nos momentos bons da selecção, fez história no Real Madrid e a curta distância entre Chaves e Espanha é uma oportunidade para o ver de perto", disse à agência Lusa Camilo Díaz, natural de Ourense, Espanha.

O presidente do Ourense Club Fútbol, formação da localidade que pertence à Galiza e que está a cerca de 100 quilómetros de Chaves, será um dos muitos galegos a marcar presença no Estádio Municipal Eng.º Branco Teixeira, em Chaves, para assistirem ao encontro da 18.ª jornada da I Liga entre Desportivo de Chaves e FC Porto. Adepto do Real Madrid, Camilo Díaz confessa que é presença mais assídua em Trás-os-Montes do que na capital espanhola para assistir a "bons jogos e ver bons jogadores" do principal escalão português.

"Esta época será apenas o segundo jogo do Desportivo de Chaves que vou ver, depois do encontro frente ao Sporting de Braga, mas não podia desperdiçar a oportunidade de ver mais uma vez o Casillas ao vivo", realçou.

O facto de o guarda-redes do FC Porto ter mantido sempre "um nível elevado" é um dos aspectos que levam o presidente do emblema da terceira divisão espanhola a admirar o jogador de 37 anos, considerando ser "um luxo" para os 'dragões' terem Casillas no plantel.

Também adepto de "toda uma vida" do Real Madrid, e confesso admirador de Iker Casillas, o espanhol Oscar Amoeiro não quer desperdiçar "uma das últimas oportunidades de o poder ver ao vivo".

"É uma lenda viva e ainda hoje podia jogar no Real Madrid. Esta temporada está novamente a um grande nível, o que é fenomenal, mas nunca sabemos quando pode terminar a carreira", confessou. Natural de Ourense, mas com a filha a estudar enfermagem em Chaves, Oscar Amoeiro irá aproveitar a oportunidade de o jogo ser no final da semana para ir à localidade transmontana ver o encontro."Vamos três de Ourense e, além de ir buscar a minha filha a Chaves, aproveitamos para chegar cedo, comer, conhecer a cidade e depois assistir à partida", explicou.

Os restantes espanhóis no plantel "azul e branco", como o médio Óliver Torres ou o atacante Adrián Lopez, não chamam tanto a atenção quanto o veterano guarda-redes, pois este "marcou toda uma geração". Os galegos mais novos também não ficam indiferentes à presença de Iker Casillas em Chaves e oito jogadores com cerca de 18 anos, de uma equipa de futebol da província de Ourense, vão também assistir à partida.

"Estivemos nove meses sem perder e quisemos premiar os jogadores com a possibilidade de verem um jogo da I Liga portuguesa e verem o Casillas ao vivo", contou o treinador do San Ciprian, clube de uma localidade próxima de Ourense.

A equipa antecipou mesmo o treino para quinta-feira, para poderem viajar hoje até Portugal. "Eles estão encantados por poderem ver o FC Porto e Casillas. Vamos chegar mais cedo, tentar ver o autocarro a chegar ao estádio, assistir ao aquecimento e, depois, ao encontro", realçou o técnico Insuela.

O Desportivo de Chaves, que divide o último lugar do campeonato com o Desportivo das Aves, com 12 pontos, defronta esta sexta-feira o líder da prova, FC Porto, com 43, em encontro da 18.ª jornada da I Liga, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

