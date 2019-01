Soares não deixa ninguém aproximar-se do FC Porto

Depois de um ligeiro abrandamento a fechar a primeira volta, em Alvalade, o FC Porto voltou a acelerar na entrada para a segunda volta da Liga portuguesa, triunfando por 1-4 na casa do Desportivo de Chaves. As surpresas podem acontecer quando primeiro e último se encontram, especialmente quando o primeiro parece estar a abrandar e o último em fase de retoma, mas isso esteve bem longe de acontecer. À primeira oportunidade, o FC Porto marcou. E à segunda, também. E isso confere outra tranquilidade a quem tem um estatuto a defender e deixa o adversário com uma tremenda sensação de impotência.

Há muita coisa que funciona bem no FC Porto e isso faz com que a equipa seja à prova de mudanças pontuais, como a entrada de Pepe directamente para o “onze” e a deslocação de Militão para o lado direito — e a defesa portista ganha com isso, mesmo que o central internacional por Portugal tenha cometido um penálti já numa fase em que o jogo estava praticamente decidido. Outra das coisas que funciona muito bem neste FC Porto é a simbiose entre os seus dois avançados. Há noites que são de Marega, há outras que são de Soares. Esta noite, em Chaves, foi de Tiquinho, uma noite em que o brasileiro soube sempre onde devia estar e quando devia estar.

Positivo/Negativo Positivo Soares Três golos plenos de oportunidade para o avançado brasileiro. Não foram remates espectaculares de sítios impossíveis. Bastou estar no sítio certo à hora certa para meter a bola na baliza três vezes. Dito assim, parece fácil. Mas não é.

Positivo Marega Duas assistências para golo, uma de cabeça, outra num cruzamento bem ao seu estilo, a ir buscar uma bola que ia fora. O franco-maliano não precisa de marcar para ser importante. Negativo Defesa do D. Chaves Ninguém sai ileso, nem o guarda-redes, autor de uma saída imprudente no lance do quarto golo, que acabou em autogolo. Os três primeiros resultaram de tremendas falhas de marcação. Este é um sector que vai dar muito trabalho a Tiago Fernandes.

Ainda a habituar-se ao novo treinador, o Desp. Chaves já tinha apresentado alguns sinais de retoma com a vitória na jornada anterior, frente ao Tondela, a primeira no campeonato desde que Daniel Ramos deixou vaga a cadeira para Tiago Fernandes, cujo currículo de primeira Liga era o curto período como interino do Sporting. O embate contra o campeão em título e líder isolado não seria o melhor para essa retoma continuar, mas quando se está aflito, qualquer jogo é uma final. E o Desp. Chaves até nem entrou mal, com Costinha, o reforço que chegou do Setúbal, a conduzir o jogo ofensivo e a levar a bola até à área contrária.

Houve duas boas iniciativas da equipa da casa. Uma aconteceu aos 13’, quando Luther Sing levou a bola até à área e ensaiou o remate de longe que Casillas não segurou, com Felipe a limpar o erro do guarda-redes espanhol perante a aproximação de William. Logo a seguir, aos 19’, foi Costinha a ter espaço para cruzar e para William cabecear por cima da trave.

O FC Porto não precisou de muito para chegar à vantagem, e o que não estava a conseguir em bola corrida conseguiu na bola parada, aos 24’. Marega fez o desvio ao primeiro poste de um canto de Alex Telles e Soares, em frente à baliza, não falhou. Aos 42’, o entendimento entre os dois avançados portistas voltou a resultar em golo. A jogada começou em Corona, que passou por Djavan, meteu em Marega, com o franco-maliano a fazer o cruzamento junto à linha de fundo para mais uma concretização fácil de Soares.

Já na segunda parte, o avançado brasileiro completou o seu hat-trick no jogo, em mais uma finalização perfeita após passe de Corona, elevando para 12 o número de golos nesta temporada e igualando o registo que conseguiu na sua primeira (meia) época com os “dragões”.

A formação orientada por Tiago Fernandes ainda conseguiu reduzir aos 76’, por Bruno Gallo, na conversão de um penálti a castigar uma falta dentro da área de Pepe sobre William.

Mas os “dragões” rapidamente repuseram a vantagem. Aos 87’, Fernando Andrade recebeu uma bola à entrada da área e, com a aproximação do guarda-redes contrário, fez um chapéu. Nuno André Coelho ainda tentou impedir a bola de entrar na baliza, mas acabou por confirmar o quarto golo portista. O FC Porto entrou da melhor maneira na segunda volta da corrida ao título e só precisa de ir mantendo o ritmo.

