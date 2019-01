Tanta despreocupação pode vir a ser preocupante para o Benfica

Bruno Lage tinha afirmado na antecipação do jogo desta sexta-feira, em Guimarães, frente ao Vitória, que a desvantagem em relação ao FC Porto, líder do campeonato, não o preocupava. E essa despreocupação parece que passou para dentro de campo. Três dias depois do triunfo por 1-0 frente aos vimaranenses em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, os benfiquistas repetiram o resultado, desta vez em partida a contar para o campeonato. Um triunfo que esteve sempre mais longe de acontecer do que o inverso, mas que surgiu já perto do fim, numa altura em que nada o fazia prever.

Os “encarnados” fizeram uma má segunda parte, período em que não criaram qualquer perigo junto da baliza de Douglas. Mas foi nos segundos 45 minutos que chegariam ao golo, por intermédio de Seferovic, que tinha entrado pouco tempo antes para o lugar de um inexistente Castillo. Antes disso, assistiu-se a um primeiro tempo equilibrado, com um par de ocasiões de golo para cada um dos lados, primeiro para os lisboetas, depois para os vimaranenses.

Positivo/Negativo Positivo João Félix Não fez um jogo deslumbrante, mas quase tudo o que o Benfica tentou construir durante o jogo teve a intervenção do jovem jogador “encarnado”.

Positivo André André Descontrolou-se um minuto antes de ser substituído, com duas entradas duras, mas antes disso foi o cérebro do Vitória o jogo todo. Negativo Castillo Bruno Lage apostou em Castillo, dando a titularidade ao chileno pela primeira vez esta época no campeonato. Só que o sul-americano desaproveitou a oportunidade, passando quase todo o jogo desaparecido. E na única ocasião que teve para marcar, foi lento na execução, permitindo o corte do adversário.

O Benfica voltou a exibir uma maior segurança defensiva do que aquela que exibia no consulado de Rui Vitória. No quarto jogo de Bruno Lage como treinador dos “encarnados”, este foi o terceiro em que a equipa não sofreu golos. Aliás, depois dos dois golos sofridos frente ao Rio Ave, no jogo inaugural do técnico, nunca mais Vlachodimos foi buscar uma bola ao fundo da baliza. A equipa pressiona mais, pressiona mais à frente e dificulta a vida aos adversários. Mas ontem, perante um Vitória muito sólido também nesse aspecto, a equipa da Luz sentiu dificuldades para criar perigo.

Na primeira parte, João Félix foi tentando, mas sozinho, era difícil. No segundo tempo, com um Vitória mais pressionante, nem a jovem promessa benfiquista foi capaz de puxar a equipa para a frente. Aliás, o Benfica que jogou nesta sexta-feira em Guimarães pareceu sempre mais preocupado em não deixar os homens da casa jogar do que o inverso. Com Fejsa lesionado, Bruno Lage apostou em Samaris e Gabriel, que jogaram quase lado a lado no meio-campo e que funcionaram como uma primeira barreira às investidas vimaranenses. Mas depois faltava gente na frente.

Nada que parecesse preocupar a equipa da Luz, obrigado a vencer se não quisesse atrasar-se na luta pelo título, pois já sabia que FC Porto e Sp. Braga tinham vencido. E é esta despreocupação, que se sentiu em boa parte do segundo tempo, quando o resultado permanecia a zero, que pode vir a ser preocupante no futuro para as “águias”. É que nesta sexta-feira Seferovic resolveu. No futuro, a jogar como o fizeram no segundo tempo, isso nem sempre pode vir a acontecer.

