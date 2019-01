Vocalista dos Tubarões com quatro concertos a solo no B.leza

Albertino Évora, actual vocalista da banda cabo-verdiana Os Tubarões, está em Lisboa para uma residência artística no clube B.leza, onde dará um total de quatro concertos a solo. O primeiro é já esta sexta-feira, dia 18, às 23h, sendo os restantes nas três semanas seguintes, aos sábados 26 de Janeiro, 2 e 9 de Fevereiro, à mesma hora.

Nascido na Cidade da Praia, na ilha de Santiago, em 20 de Outubro de 1964, filho do compositor e intérprete Abílio Sereno Barbosa Évora (conhecido por Bilocas e um dos representantes do estilo Sotavento), Albertino Barbosa Évora iniciou-se na música cedo, desde logo por influência do pai, aprendendo a cantar e a tocar baixo. Participou depois em vários projectos e grupos musicais, actuando com grandes nomes da música do seu país como Bana, Cesária Évora, Paulino Vieira, Ildo Lobo, Tito Paris, mas também com Caetano Veloso, Papa Wemba, Bonga, Baaba Maal, Rui Veloso ou Mara Abrantes.

O primeiro disco a solo gravou-o em 1997, nos Estados Unidos, gravando o segundo em Cabo Verde em 2001. Com a morte de Ildo Lobo (1954-2004), histórico vocalista e fundador de Os Tubarões, Albertino veio a integrar o grupo, mantendo-se seu vocalista até hoje.

Nesta residência artística relança a sua carreira a solo. E será “entre mornas e funanás”, anuncia o B.Leza, que ele se apresenta nestes espectáculos, com os músicos da banda do clube: Paló no baixo, Vaiss na guitarra, Kalú nos teclados e Kau Paris na bateria.

