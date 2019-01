Morreu o escritor Sam Savage, autor de Firmin

O autor norte-americano Sam Savage, que escrevia romances e poemas, morreu nesta quinta-feira em Madison, Wisconsin, onde vivia desde 2004, vítima de uma doença respiratória. Tinha 78 anos. A notícia foi dada no site da Coffee House Press, a pequena editora de Minneapolis, no Minnesota, que publicava o escritor.

Em 2006, quando foi lançado o seu primeiro romance, Firmin, sobre uma ratazana que devora livros, Sam Savage já tinha 65 anos. A Coffee House Press afirma que o livro vendeu um milhão de cópias à volta do mundo. O mais recente livro, An Orphanage of Dreams, uma colecção de contos, foi editado ainda este mês. Outras das suas obras incluem O Grito da Preguiça, lançado entre nós em 2010, ou As Recordações de Edna, traduzido para português em 2013.

Até se tornar um autor publicado, o escritor, nascido na Carolina do Sul em 1940, fez de tudo: doutorou-se em filosofia e foi pescador, tipógrafo, editor de livros e revistas de poesia, professor em Yale, carpinteiro, viveu em França e foi também mecânico de bicicletas. Além disso, esteve envolvido no movimento dos direitos civis dos afro-americanos nos anos 1960.

