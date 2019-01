CTT lançam colecção de selos sobre o azoto: “Nem de mais nem de menos”

O azoto (ou nitrogénio) é um elemento essencial à vida, mas em excesso pode ter impactos negativos no ambiente. Para levar este tema a todas as pessoas, os Correios de Portugal (CTT) – com inspiração no projecto NitroPortugal – lançam uma colecção de selos sobre o azoto com o slogan “nem de mais nem de menos”.

Desenvolvida em colaboração com o Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa, esta colecção de três selos entrará em circulação a partir de 25 de Janeiro e ficará disponível durante seis meses. Os selos podem ser adquiridos em qualquer estação dos CTT e na livraria do ISA, a Agrolivro.

“A colecção foi projectada e realizada pelos CTT, com inspiração no projecto NitroPortugal, e tem como objectivo mostrar a importância deste elemento na nossa vida e levar a todos os cidadãos, sem excepção, este tema actual”, refere-se num comunicado sobre esta colecção.

O grande objectivo do NitroPortugal é dotar o país técnica e cientificamente para enfrentar o excesso de azoto no ambiente. Como tal, mapeou-se as zonas de Portugal continental com mais poluição de azoto no ar e nos ecossistemas. Este projecto europeu é coordenado pelo ISA e tem a parceria da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Centro para a Ecologia e Hidrologia de Edimburgo (Reino Unido), da Universidade de Aarhus (Dinamarca) e do Conselho para a Investigação Natural e Ambiental (Reino Unido).

Além da colecção de selos e de artigos científicos, a equipa do NitroPortugal fez um vídeo sobre a problemática, uma exposição e o livro de banda desenhada A História do Azoto, Bom em Pequenino e Mau em Grande. A mensagem que se pretende passar é sempre a mesma: o azoto é indispensável para a vida na Terra e para a produção de alimentos, mas é importante que não seja produzido em excesso.

