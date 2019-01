Centros de saúde da região Norte alargam horário de funcionamento

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte alargou o horário de funcionamento de "grande parte" dos centros de saúde da região Norte, no âmbito do Plano de Contingência para Temperaturas Adversas/Inverno, informou este organismo.

"Esta medida foi implementada por questões de planeamento e precaução e não implicou o reforço das equipas. Apenas alguns Serviços de Atendimento Complementar, em horário alargado, foram dotados de mais recursos", revelou a ARS Norte​, em comunicado.

Na nota, lembra ainda que em caso de necessidade a "primeira decisão" deverá ser recorrer à Linha Saúde 24 (808 24 24 24).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a chuva sentida estes dias se torne mais intensa no sábado. Nesse dia a expectativa é de uma ligeira subida de temperaturas, que, no entanto, deverão voltar a cair em todo o país no início da semana seguinte.

