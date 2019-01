Passam a 62 as audições da comissão de inquérito a Tancos

As audições da comissão parlamentar de inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos vão ter, para já, mais uma sessão. Serão 62 as convocatórias depois de, nesta quinta-feira, o CDS-PP ter apresentado um requerimento para que o tenente-coronel António José Fernandes Marques Tavares, o oficial responsável pela diminuição dos efectivos das rondas de segurança ao polígono onde estavam os paióis, deponha também perante os deputados​. A iniciativa será, obviamente, votada favoravelmente.

Esta citação era obrigatória e só um erro de metodologia dos deputados a justifica tão tarde. Foi em 2006, que o tenente-coronel Marques Tavares assinou um despacho estipulando para 15 de Fevereiro do ano seguinte a redução do efectivo de segurança para oito magníficos soldados de Tancos: um sargento, um cabo e seis soldados. A descoberta desta realidade não constou de qualquer audição dos oficiais que têm passado duas vezes por semana pelo Parlamento.

PUB

A descrição desta redução, calculada mesmo em 75%, consta do primeiro parágrafo da página 16 de Tancos 2017, Factos e Documentos, publicado em Março de 2018 com a chancela do Ministério da Defesa, ou seja, ainda no tempo do ministro Azeredo Lopes. Mais, este compêndio de 106 páginas não está em recônditas hemerotecas, mas acessível à distância de um clic no sítio ministerial.

PUB

Na tarde desta quinta-feira, o coronel Hilário Dionísio Peixeiro, comandante do Regimento Pára-Quedista, uma das unidades encarregadas da segurança, confirmou o que os seus antecessores já tinham corroborado: carências, deficiências, sistemas de vigilância electrónica inexistentes ou obsoletos e, segundo tudo indica, um roubo de oportunidade. A este propósito, o coronel Dionísio Peixeiro admitiu que o assalto aos paióis ocorreu pouco tempo antes de serem melhoradas as condições de segurança, numa espécie de última chance.

PUB

Afirmou que nos seus relatórios dos turnos de mensais de rondas e vigilância apontava as deficiências de toda a espécie, por quatro vezes falou de limitações nas formas de dificuldades ou meios escassos, mas sempre no limite da hierarquia. “As chefias determinaram que era exequível o sistema de segurança”, precisou. Quanto à sua exoneração por 17 dias e posterior readmissão admitiu que se sentiu mal, mas não lhe atribuiu uma justificação laboriosa. “Não foi uma cortina de fumo para enganar o poder político, foi o melhor que o meu general [Rovisco Duarte, então chefe do Estado-Maior do Exército] conseguiu fazer naquele curto tempo”, justificou.

PUB