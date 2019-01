Governo substitui “direitos do Homem” por “direitos humanos”

O Conselho de Ministros aprovou nesta quinta-feira uma proposta de lei que determina o uso da expressão “direitos humanos” em detrimento de “direitos do Homem”, argumentando que a decisão é "um passo no combate à desigualdade entre homens e mulheres, reconhecendo o progresso dos direitos fundamentais nos últimos 70 anos”. A proposta será agora apresentada à Assembleia da República.

A resolução faz com que seja adoptada a expressão universalista “direitos humanos” nas convenções internacionais relacionadas com direitos humanos, e também por parte do Governo e de todos os seus serviços.

No comunicado do Conselho de Ministros datado desta quinta-feira, é ainda referido que se deve “optar por uma linguagem neutra e inclusiva que abranja todas as pessoas (homens, mulheres, crianças, minorias, grupos indígenas, pessoas com deficiência, migrantes)” para combater a discriminação e a promover uma política de igualdade e inclusão.

O objectivo da adopção deste tipo de linguagem nos documentos oficiais do Estado é “uniformizar a linguagem nos documentos oficiais de carácter político, administrativo ou jurídico”, em sintonia com os ideais “defendidos por Portugal nas instâncias europeias”.

