Cannabis recreativa fica pelo caminho: autocultivo faz PSD votar contra e PS abstém-se

O PSD bem desafiou o Bloco de Esquerda a fazer baixar sem votação, na sexta-feira, o seu projecto de lei sobre a legalização da cannabis para uso recreativo de forma a "prosseguir o debate" mas os bloquistas permanecem irredutíveis. Querem que o seu diploma seja votado, mesmo sabendo que assim irá ser chumbado, confirmou ao PÚBLICO fonte do Bloco, olhando com desconfiança este estender de mão do PSD.

Questionado pelo PÚBLICO, o PAN confirmou que também submeterá o seu projecto de lei a votos.

As contas são fáceis de fazer: à esquerda, o PCP vota contra e o PS abstém-se. À direita, o CDS também vota contra, e o PSD vota contra por causa da questão do autocultivo. Mas o deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite, autor de uma moção ao congresso do PSD de há um ano em que defende a necessidade da legalização do consumo recreativo da cannabis, ainda desafiou o Bloco a fazer baixar a sua iniciativa sem votação para fazer um "debate técnico sério" e a trabalhá-la em comissão de forma a retirar a possibilidade de autocultivo.

Ao PÚBLICO, o deputado Ricardo Baptista Leite diz mesmo que no PSD se continua a "reflectir sobre a proposta que foi aprovada no congresso e não se exclui a hipótese de apresentar um projecto de lei" próprio. Até pode ser mesmo nesta legislatura, assim decidam a direcção do partido e do grupo parlamentar.

No debate, o bloquista Moisés Ferreira argumentou que um "país responsável não deixa que sejam os traficantes a definir as regras de produção, de acesso e de consumo" e que a ilegalidade do consumo é o "paraíso dos traficantes".

Por isso, justificou, não se pode ignorar que em Portugal há meio milhão de consumidores regulares de cannabis, que a maior parte do consumo não é informado. O deputado do Bloco vincou não ser possível continuar a "varrer para debaixo do tapete" o assunto e manter a "hipocrisia" de nada fazer. Acrescentou que a legalização é a "solução responsável" e que promove a segurança, a saúde e o consumo informado, porque obedece a regras de controlo da produção, da distribuição e do consumo.

O PS, através do deputado e cientista Alexandre Quintanilha, insistiu na argumentação de que não há ainda estudos suficientes sobre as escassas e recentes experiências de legalização no Canadá, Uruguai e alguns estados dos Estados Unidos da América.

