Comissão Europeia procura jovens para estágios pagos em delegações

Dois jovens de cada Estado-membro da União Europeia (UE) vão poder estagiar durante um ano numa das suas 140 delegações. Ao abrigo do Programa Jovens Profissionais em Delegação, a Comissão Europeia e o Serviço Europeu para a Acção Externa abriram 54 vagas de estágio na área de gestão da ajuda humanitária, comércio, assuntos económicos e comerciais e na área política, de imprensa e informativa, respectivamente. As candidaturas terminam a 31 de Janeiro.

Podem concorrer jovens que, além de cidadania europeia, possuam licenciatura ou mestrado nas áreas solicitadas e bons conhecimentos de inglês e/ou francês. O conhecimento de outras línguas, a experiência profissional e as actividades extracurriculares serão uma mais-valia na escolha.

Com início em Setembro ou Outubro de 2019, o estágio tem um subsídio mensal de 1375 euros. A este valor acresce um subsídio para instalação no início do mesmo, no valor de 2166 euros, e uma contribuição para alojamento de 1058 euros.

Em comunicado, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors afirma que este estágio pretende "dotar os estagiários de experiência prática no trabalho quotidiano das delegações e proporcionar um conhecimento aprofundado dos objectivos e metas a alcançar" na União Europeia.

