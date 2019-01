Dronestagram: voaram sobre o mundo, em 2018, para terem as melhores fotografias aéreas

Este ano, o concurso International Drone Photography, promovido pelo portal Dronestagram, foi diferente. "Decidimos simplificar as regras para dar maior liberdade à nossa comunidade de entusiastas da fotografia de drone", conta Eric Dupin, o fundador do concurso, num comunicado dirigido ao P3. A simplificação passou pela abolição das categorias e pela eliminação do peso dos likes do público sobre a decisão do júri. "Não ficámos desapontados com o resultado. Pelo contrário, recebemos milhares de imagens incríveis que dificultaram a nossa decisão. Apesar do peso das restrições e leis que limitam a utilização de drones, a criatividade dos fotógrafos não sofreu repercussões negativas."

A submissão de imagens à quinta edição terminou a 30 de Novembro de 2018; conheceram-se os vencedores a 7 de Janeiro deste ano. A fotografia Hungry Hyppos, do utilizador Zekedrone, foi a grande vencedora e o seu autor recebeu, como prémio, um novo drone. O segundo galardão foi atribuido a Trung Pham, que submeteu várias imagens a concuso, e Qliebin arrecadou o terceiro prémio com a fotografia Two People, Two Dogs and Four Shadows. Quem quiser pode também recordar as melhores fotografias aéreas de 2018 para os Drone Awards.