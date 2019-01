General Ossufo é novo líder da Renamo em eleição democrática

O general Ossufo Momade, de 57 anos, é o novo líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), o grande partido da oposição no país, depois de ter sido eleito esta madrugada num congresso na Gorongosa, disse ao PÚBLICO André Thomashausen, conselheiro do líder histórico da antiga guerrilha.

A Renamo ainda não fez o anúncio formal do resultado do congresso, cuja votação e contagem foram esta madrugada. Thomashausen, que foi orientador de estudos e conselheiro de Afonso Dhlakama entre 1980 e a sua morte, no ano passado, confirma no entanto a vitória de Ossufo.

PUB

A STV, a televisão privada moçambicana do grupo Soico, e a agência de notícias Lusa noticiaram esta manhã a eleição de Ossufo, sem pormenores.

PUB

PUB

Esta foi a primeira eleição genuína para a presidência do partido dos antigos guerrilheiros moçambicanos. Ossufo ganhou contra quatro candidatos. O principal derrotado é Elias Dhlakama, também general e irmão de Afonso Dhlakama, que liderou a Renamo durante quase 40 anos.

Ossufo tinha a vantagem de ser visto como o líder, pois era coordenador político da Renamo desde a morte de Dhlakama, em Maio de 2018. Para além disso, foi o “braço esquerdo e o braço direito de Afonso Dhlakama durante muito tempo”, disse ao PÚBLICO Thomashausen. Tinha uma autoridade formal e era uma espécie de presidente interino há dez meses. Outra vantagem é ser um respeitado general da Renamo que vive na Gorongosa, ao pé dos antigos guerrilheiros.

Elias Dhlakama, que em entrevista ao PÚBLICO na semana passada disse estar convencido de que teria no mínimo 70% dos votos, “talvez 100%”, deverá ser o novo secretário-geral da Renamo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Thomashausen, advogado alemão e ex-professor de direito internacional na Universidade da África do Sul e ex-adido do chefe da missão da ONU em Moçambique, disse ao PÚBLICO que Ossufo é “um dos mais importantes heróis da guerra” civil que opôs a Renamo e a Frelimo durante 16 anos seguidos, entre 1977 e 1992.

O seu primeiro desafio será integrar as várias facções da Renamo, em particular agora que houve uma eleição interna genuína, criando grupos de apoio aos vários cinco candidatos. Elias Dhlakama, de 55 anos, fez mesmo campanha eleitoral, tendo viajado por Moçambique para fazer contactos directos com as bases e apresentar o seu manifesto político.

A Renamo ainda é um partido militar e tem antigos guerrilheiros acantonados na floresta da Gorongosa — o número exacto não é conhecido. Mas há uma ala “urbana e modernista” que deve ser acolhida pelo novo líder, sublinha Thomashausen. Ivone Soares, actual presidente da bancada parlamentar da Renamo no parlamento nacional e sobrinha de Afonso Dhlakama, é considerada a representante dessa ala.

PUB