Explosão de carro-bomba em Bogotá faz pelo menos oito mortos

Um carro armadilhado explodiu na escola da polícia General Santander, no Sul da capital colombiana, Bogotá, provocando a morte de oito pessoas e mais de 40 feridos.

As autoridades colombianas já confirmaram que a explosão foi provocada por um carro-bomba e que, por isso, se trata de um atentado contra esta instituição que forma oficiais da polícia.

O ministro da Defesa, Guillermo Botero, informou que pelo menos oito pessoas morreram no atentado e mais de 40 ficaram feridas.

Segundo dá conta a comunicação social colombiana, o carro, aparentemente transportando explosivos, entrou nas instalações da academia a alta velocidade, passando pelas barreiras de segurança, e explodindo poucos segundos depois. O condutor estará, por isso, entre as vítimas.

Para esta quinta-feira estavam programadas várias cerimónias de promoção de oficiais da polícia. Por isso, estavam presentes nas instalações vários familiares de polícias.

A cúpula militar colombiana e o ministro da Defesa cancelaram um conselho de segurança marcado para a cidade de Quibdó, e dirigiram-se para a capital para acompanhar as investigações.

O Presidente colombiano, Iván Duque, utilizou o Twitter para informar que também se deslocará à capital para acompanhar a situação: "Estou a regressar de imediato a Bogotá com a Cúpula Militar perante o miserável acto terrorista cometido na Escola General Santander contra os nossos polícias".

"Dei ordens à Força Pública para determinar os autores deste ataque e para levá-los à Justiça. Todos os colombianos rejeitam o terrorismo e estamos unidos para enfrentá-lo", escreveu noutro tweet.

Ainda não se conhecem pormenores sobre os responsáveis pelo ataque. No entanto, Bogotá foi regularmente palco de atentados nas últimas décadas durante o conflito contra os grupos guerrilheiros de inspiração marxista. O principal deles, denominado Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), assinou, em 2016, um acordo de paz com o Governo, processo que está em curso, sendo que alguns dos seus membros rejeitaram o pacto. Outro, o Exército de Libertação Nacional (ELN) está activo e, dessa forma, não parou com a sua actividade armada.

Um dirigente das FARC - que agora é um partido político - declarou que este ataque "é uma provocação contra a saída política do conflito". O pastor Alape Lascarro afirmou, no Twitter, que o atentado "procura encerrar possibilidades de acordo com o ELN, deslegitimar as mobilizações sociais e favorecer sectores que desejam o conflito", cita-o jornal El Nuevo Siglo. Mostrou-se ainda solidário com os "familiares dos polícias" vítimas deste ataque à bomba.

O último atentado que provocou vítimas mortais em Bogotá aconteceu em 2017, num centro comercial, onde morreram três mulheres.

