Túnel vertical: nova estratégia para salvar o bebé preso no poço em Málaga

As equipas de resgate que procuram Julen Jiménez, o menino de dois anos que caiu num poço em Málaga, no sul de Espanha, no domingo, optaram por suspender a construção do túnel horizontal devido a problemas no terreno e estão agora a escavar um orifício na vertical.

Segundo a agência espanhola EFE, fontes do dispositivo de localização garantiram que o poço já está canalizado e que os problemas encontrados na construção do túnel horizontal devem-se ao facto de as equipas terem encontrado pedras durante a escavação.

A equipa de resgate trabalha agora na construção de um túnel paralelo ao de Julen, para depois conseguir aceder à zona onde acreditam que a criança estará, a 80 metros de profundidade. De acordo com o jornal Sur, esse túnel demorará cerca de dois dias até estar pronto.

Julen, o menino que está desaparecido desde domingo, está dentro do poço com mais de 100 metros de profundidade em Totalán, Málaga. Na manhã de quarta-feira, as equipas de resgate encontraram pedaços de cabelo que, depois da prova de ADN, confirmaram que o menino se encontra naquele buraco.

Das três opções avançadas na segunda-feira para o resgate do menino, nenhuma se mostrou eficiente. Todas elas são demasiado lentas para uma operação em que todos os minutos contam para se encontrar o menino com vida. Para além da profundidade e da orografia do terreno, as operações de socorro depararam-se com outro tampão de terra húmida e rochas que os impede de progredir.

A ideia posta em prática pelas equipas de resgate acabou por ser a de abrir um orifício lateral na horizontal, com 50 a 80 metros de comprimento, aproveitando um declive natural. Este segundo túnel deveria encontrar-se com o primeiro a 80 metros de profundidade, exactamente no ponto onde as autoridades acreditam que o menino está, mas essa opção foi agora descartada.

Desde domingo que as operações de resgate, liderada pela Guarda Civil, contam com mais de cem operacionais no local e com a ajuda de várias empresas privadas que entraram em contacto para ajudar. O poço estava sem protecção e sem sinalização num terreno sem demarcação, na serra de Totalán, em Málaga. A orografia impossibilita que os meios necessários cheguem ao local.

