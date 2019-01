Lisboa e Setúbal dão a provar mais de 200 dos seus vinhos no Terreiro do Paço

Iniciativa das Regiões Demarcadas de Lisboa e da Península de Setúbal, é o "primeiro grande evento de vinho do ano", como sublinha a organização: o Vinhos no Pátio regressa em Fevereiro, de 8 a 10, ao emblemático Pátio da Galé alfacinha, no Terreiro do Paço.

Com o subtema Enoturismo, o evento, além de expor e dar a provar cerca de duas centenas de vinhos, conta com a presença de vários especialistas convidados e alguns deles partilharão a sua sabedoria vínica em aulas. Entre petiscos e copos, é de esperar também o lançamento de novidades para as próximas temporadas, a presença dos clássicos incontestáveis e, prometem, uma "selecção muito cuidada, apelativa e diversificada de espumantes, vinhos brancos, rosés, tintos". E não só: haverá também aguardentes e, como não poderia deixar de ser, já que falamos de Setúbal, moscatéis.

O evento, em que participam os produtores mais importantes das duas regiões, quer pautar-se por "atmosfera de partilha e descontracção", referem em comunicado. "Os nossos vinhos têm-se afirmado cada vez mais como opções que conquistam os portugueses e os estrangeiros e o Pátio da Galé é uma montra turística privilegiada para o nosso público. Queremos que descubram, apreciem e se divirtam com os nossos vinhos”, resume, em jeito de convite, o presidente dos Vinhos de Lisboa, Francisco Toscano.

Informações Provas de mais de 200 vinhos

Masterclasses

(participação gratuita, inscrição no local obrigatória, sujeita à disponibilidade)

Degustações

Entrada: 4€ (oferta de copo de provas) Pátio da Galé, Lisboa

De 8 a 10 de Fevereiro www.vinhosnopatio.com

Já por Setúbal, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional, Henrique Soares, ressalta “o papel do evento enquanto plataforma de divulgação dos vinhos das regiões de Lisboa e da Península de Setúbal", tanto "para o público em geral" como para "todos os interessados no sector". Pretende-se um "diálogo imediato, directo e muito produtivo”, remata.

Durante o Vinhos no Pátio, haverá vários motivos de celebração, mas um deles é muito recente, e foi aqui noticiado: a região dos Vinhos de Lisboa acaba de ser elevada a um dos dez destinos enoturísticos obrigatórios para 2019 pela influente revista norte-americana Wine Enthusiast.

