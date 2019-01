Mourinho diz ser "demasiado jovem" para a reforma e quer voltar ao topo do futebol

O treinador português José Mourinho afirmou esta quinta-feira ser "demasiado jovem" para se reformar e revelou a intenção de voltar ao "futebol de topo", depois de ter deixado o comando do Manchester United, em Dezembro.

"Quero treinar. Sou muito jovem, mas estou no mundo do futebol há muito tempo. Vou fazer 56 anos dentro de poucas semanas [no dia 26 de Janeiro] e sou muito jovem para pensar em me reformar. Pertenço ao futebol de topo e é aí que voltarei", disse o treinador português, em entrevista concedida à cadeia de televisão beIN Sports.

PUB

José Mourinho abandonou o Manchester United no mês passado, sendo que, desde então, surgiram notícias sobre um eventual regresso do técnico ao Real Madrid, ao Inter de Milão e ao Benfica, embora este último tenha sido desmentido pelo próprio.

PUB

Na mesma entrevista, o treinador luso abordou o relacionamento conturbado com alguns jogadores dos "red devils", nomeadamente o médio francês Paul Pogba, e lembrou uma frase do escocês Alex Ferguson, histórico treinador do Manchester United.

PUB

"No dia em que um jogador se torna mais importante que o clube, adeus", recordou, salientando: "A estrutura de um clube deve proteger um treinador, fazer com que os jogadores sintam que tudo está em ordem e que não se sintam mais importantes do que eram antes."

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mourinho pediu ainda respeito por tudo o que conquistou e lamentou a diferença de tratamento em comparação com treinadores como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

"Quando se fala de Guardiola ou Ancelotti, fala-se de um grupo ao qual eu também pertenço, de treinadores que venceram por longos períodos. Onde estão os jovens com um impacto real em termos de resultados? Onde eles estão?", questionou Mourinho.

PUB