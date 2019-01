Messi e Dembelé mostram o caminho na reviravolta do Barcelona

O Barcelona qualificou-se nesta quinta-feira para os quartos-de-final da Taça do Rei, com um triunfo por 3-0 em Camp Nou sobre o Levante que anulou a derrota sofrida (2-1) na primeira mão, em Valência. Foi uma qualificação em que Lionel Messi teve um papel absolutamente decisivo. Depois de não ter jogado na primeira mão, o craque argentino esteve em todos os golos do "Barça", com duas assistência e um golo da sua própria autoria.

A formação orientada por Ernesto Valverde conseguiu colocar-se em vantagem na eliminatória ainda na primeira parte. Aos 29’, Dembelé fez o primeiro após excelente trabalho de Messi e, dois minutos depois, repetiu-se a parceria no 2-0: assistência brilhante do argentino para concretização fácil do francês.

Num jogo em que o Barcelona podia ter marcado mais três ou quatro golos, marcou apenas mais um e com colaboração portuguesa. Aos 54’, Messi fez o 3-0 após assistência de Nélson Semedo, que foi titular.

Esta qualificação para os “quartos” alcançada em campo poderá, no entanto, ser revertida, dependendo de como a justiça desportiva espanhola avaliar a queixa do Levante quanto à utilização irregular de um jogador na primeira mão por parte do Barcelona. Há uma semana, Valverde escalou para o “onze” Chumi Brandariz, um jovem central da equipa B, mas o defesa, segundo a argumentação do Levante, não poderia jogar por ter sido castigado com um jogo de suspensão por ter cumprido uma série de cinco cartões amarelos pela equipa secundária dos catalães, um castigo que seria válido para a equipa principal.

Nesta quinta-feira, também Espanyol e Betis garantiram um lugar nos “quartos” da Taça do Rei. A jogar em casa, o Espanyol despachou sem grandes problemas o Villarreal, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, com um triunfo por 3-1, depois de um empate (2-2) na primeira mão. Em San Sebastian, e com William Carvalho no “onze”, o Betis garantiu a passagem graças aos golos que marcou no empate (2-2) frente à Real Sociedade, depois de um empate sem golos no Benito Vilamarín.

Para além dos três qualificados desta quinta-feira, já tinham garantido a continuidade em prova Getafe, Valência, Girona, Sevilha e Real Madrid.

