Josip Misic deixa o Sporting e ruma ao PAOK

O médio croata Josip Misic vai jogar, por empréstimo do Sporting, no PAOK de Salónica, actual primeiro classificado do campeonato grego, na próxima época e meia.

O clube helénico fica obrigado a exercer o direito de opção de compra, cujo valor não foi revelado pelo Sporting. "A Sporting CP – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o clube Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton (PAOK) para o empréstimo do jogador Josip Misic até final da época desportiva 2019/2020, ficando o PAOK com opção de compra tendo em vista uma transferência definitiva", refere o comunicado.

O futebolista de 24 anos, que chegou aos "leões" em 2017 após contratação ao Rijeka, da Croácia,​ cumpriu apenas nove jogos ao serviço do Sporting entre esta e a anterior temporada.

Em Alvalade, o croata perdeu espaço no plantel orientado por Marcel Keizer: Francisco Geraldes foi resgatado do empréstimo aos alemães do Eintracht Frankfurt e Idrissa Doumbia foi contratado para o meio-campo do Sporting. Além disso, os "leões" já venderam o defesa brasileiro Marcelo, emprestaram o guarda-redes Viviano e contrataram o avançado Luiz Phellype.

Misic ​junta-se ao português Vieirinha, que já cumpre a segunda passagem pelo PAOK: esteve em Salónica entre 2008 e 2011 e regressou em 2017.

