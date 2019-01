Taça da Ásia: Bahrein e Omã no caminho de Bento e Queiroz

Está completo o quadro dos oitavos-de-final da Taça da Ásia. No dia que encerrou a fase de grupos, a Coreia do Sul (treinada por Paulo Bento) e o Irão (orientado por Carlos Queiroz) ficaram a saber que vão defrontar, na próxima eliminatória, as selecções do Bahrein e de Omã, respectivamente.

Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Coreia do Sul, Irão, Qatar e Japão qualificaram-se como vencedores dos grupos. A essas selecções fazem companhia os segundos classificados Tailândia, Austrália, China, Iraque, Arábia Saudita e Uzbequistão, bem como os melhores terceiros classificados: Bahrein, Quirguistão, Omã e Vietname​. ​

A selecção orientada pelo português Paulo Bento foi uma das três equipas a fazer o pleno na fase de grupos (nove pontos em três jogos), a par do Qatar e do Japão. Já o Irão, sob comando técnico de Carlos Queiroz, fez sete pontos.

No derradeiro dia da fase de grupos, o Vietname assegurou a última vaga graças a um critério de desempate que valoriza a folha disciplinar: ao contabilizar menos dois cartões amarelos que o Líbano, que venceu a Coreia do Norte (4-1), os vietnamitas, com os mesmos três pontos, seguem em frente.

Uma questão de nacionalidade

Outro acontecimento peculiar nesta competição de futebol continental teve lugar no embate entre Quirguistão e Filipinas (3-1), no último jogo grupo C. Vitalij Lux assinou um "hat-trick" e Stephan Schrock reduziu para as Filipinas. Em comum, para além da capacidade finalizadora, têm a dupla nacionalidade e as origens alemãs.

O jornal catalão Mundo Deportivo contou brevemente as histórias destes dois futebolistas. Lux nasceu na antiga república soviética do Quirguistão em Fevereiro de 1989 e mudou-se para a Alemanha com apenas seis anos de idade. É lá que joga actualmente, ao serviço do SSV Ulm, um modesto emblema dos campeonatos regionais germânicos.

Já Schrock nasceu na Alemanha, em Schweinfurt, no dia 21 Agosto de 1986, e aceitou a chamada da selecção das Filipinas em 2011. Este lateral/médio ainda alinhou nas selecções sub-18 e sub-20 da Alemanha, mas acabou por tirar partido do facto de ter mãe filipina para mudar de selecção. Hoje joga no actual bicampeão filipino, o Ceres-Negros.

Programa dos oitavos-de-final

Domingo

Jordânia-Vietname, 11h

Tailândia-China, 14h

Irão-Omã, 17h

Segunda-feira

Japão-Arábia Saudita, 11h

Austrália-Uzbequistão, 14h

Emirados Árabes Unidos-Quirguistão, 17h

Terça-feira

Coreia do Sul-Bahrein, 13h

Qatar-Iraque, 16h

