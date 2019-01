Conceição acredita que FC Porto ainda fará melhor na segunda volta

Líder até ao fim. É com este objectivo que Sérgio Conceição encara o início da segunda volta do campeonato. O treinador do FC Porto , afirmou nesta quinta-feira que os "dragões" vão fazer uma segunda metade da I Liga melhor do que a primeira, lembrando que a equipa "não esteve tão bem" como desejava no arranque da prova.

"Acho que vamos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. O nosso início não foi tão bom como eu esperava. Depois de oito jornadas, passámos a estar um bocadinho melhor em alguns momentos do jogo em que tivemos dificuldade no início. Coisas que não eram habituais no ano passado. Não querendo ser a cópia da equipa que fomos no ano passado, tínhamos como base muito daquilo que fazíamos bem feito no ano passado e não estávamos a fazer", referiu Conceição, em conferência de imprensa.

Relativamente à visita ao terreno do Desportivo de Chaves, Sérgio Conceição admitiu que espera um jogo "difícil frente a uma equipa que mudou pouquinho" depois da troca de treinadores - saiu Daniel Ramos e entrou Tiago Fernandes.

"Não esperamos um jogo fácil. Esperamos um jogo complicado, perante uma equipa que necessita de pontos para sair da posição desconfortável em que está [último lugar]. A motivação de quem defronta os campeões nacionais é grande. As equipas estão sempre super-motivadas quando jogam contra nós e, muitas vezes, mudam a forma como actuam, quer a nível estrutural, quer das zonas do campo que ocupam. Temos de saber tornear esses problemas e ir à procura do que é fundamental para nós, e que é a conquista dos três pontos", referiu.

O FC Porto é líder isolado da I Liga, cinco pontos à frente do Benfica, já os flavienses dividem o último lugar com o Desportivo das Aves.

Sérgio Conceição foi ainda confrontado com a escassa utilização dos reforços João Pedro (três jogos realizados) e Jorge (três) e com a resposta que "as supostas segundas linhas deram na última terça-feira" frente ao Leixões, para a Taça de Portugal. O treinador não aceitou o conceito de segundas linhas e garantiu que o ex-Palmeiras está lesionado.

"O João Pedro não treina há três semanas, desde que fez o último jogo e saiu magoado num jogo da equipa B. Não posso usar um jogador condicionado. Quanto à utilização do Militão à direita, são situações trabalhadas e existem jogadores polivalentes, que podem fazer mais do que uma posição com qualidade. Em relação ao comentário das segundas linhas, não concordo. Há jogadores mais utilizados que outros, sim, mas o Corona e o Pepe são segundas linhas? Felipe? Alex Telles? O Fernando, que chegou agora, já fez dois jogos, o André Pereira começou a época a titular. Os jogadores que jogaram têm sido utilizados", lembrou.

O técnico quis ainda alertar para um outro tema que, na sua opinião, torna o futebol num espectáculo menos apelativo. "Penso que seria mais interessante falar de outros temas que fazem com que o espectáculo não seja o melhor. Penso que fizemos uma primeira parte de bom nível contra o Leixões. Não foi espectacular, porque jogámos num campo cheio de areia. Os jogadores tinham dificuldades em controlar a bola de primeira, precisaram de dar mais um toque. Depois, em seis ou sete minutos, já havia 12 ou 15 faltas. É um exagero e é importante falar disso. Não tenho nada contra o Hugo Miguel ou contra o Capela. Gostava era de ter sempre os melhores a apitar. Um bom maestro faz a orquestra funcionar bem. A orquestra são os jogadores e o maestro é o árbitro. Se o maestro está sempre a interromper, a música não se ouve com qualidade", referiu ainda.

Desp. Chaves encara jogo como teste

Em Chaves, Tiago Fernandes encara a recepção ao FC Porto como “um bom teste” ao momento da equipa, após o regresso às vitórias na I Liga.

“Vamos estar à prova durante os 90 minutos e, depois de quatro jogos sem perder, é um bom jogo para testar aquilo que valemos”, confessou o técnico do clube transmontano, que acrescentou: "Tudo faremos para levar alguma coisa do jogo, sabendo que o FC Porto é, neste momento, a melhor equipa do campeonato português, a que está mais forte, porque está em primeiro e tem o melhor treinador.”

