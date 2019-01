Bielsa admite que Leeds espiou todos os adversários

Marcelo Bielsa, treinador do Leeds United, admitiu, na quarta-feira, ter observado os treinos dos adversários esta época, após a Liga de Futebol Inglês (EFL, na sigla original) ter lançado uma investigação formal às acusações do Derby County. O clube acusou o Leeds de, na semana que antecedeu a partida entre ambos, ter enviado um membro da equipa técnica ao treino para “espiar” a preparação para o encontro. Nesse jogo, disputado na sexta-feira, o Leeds venceu por 2-0 e reforçou a liderança do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

“Em poucas palavras, posso dizer-vos que observámos todos os rivais contra quem jogámos e que vimos todas as sessões de treinos dos adversários antes de jogarmos contra eles”, afirmou Marcelo Bielsa, numa conferência de imprensa convocada pelo técnico para esclarecer a situação.

Foto Edição de quinta-feira do The Telegraph coloca Bielsa no papel de James Bond DR

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O antigo seleccionador da Argentina e do Chile garante que observar os treinos dos adversários ajuda a reduzir a “ansiedade”, lamentando ter sido “demasiado estúpido” para recorrer a este expediente: “Porque é que enviei alguém para os ver? Apenas porque pensei que não estava a violar as normas. Recolho toda a informação que preciso de clarificar [a nível táctico] sem ver qualquer treino do adversário”.

A investigação da EFL está em andamento e o argentino — conhecido pela alcunha “El Loco” — garantiu que tudo fará para colaborar com o organismo, prometendo, ainda, aceitar eventuais sanções: “Vou facilitar-lhes a investigação. O meu comportamento é observado da posição mais extrema e, fazendo esta conferência de imprensa, respeito as possíveis sanções das autoridades”.

Essas sanções podem ir de um simples aviso até à expulsão da Liga, embora se acredite que a pena mais pesada — e respectiva perda de pontos — não será aplicada. O Leeds é o líder do Championship, segundo escalão do futebol inglês, com quatro pontos de vantagem sobre o Sheffield United. O Derby County — cuja queixa desencadeou a investigação — é sexto classificado, com 43 pontos.

