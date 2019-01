Bruno Lage: "Acredito que estamos mais fortes"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, antecipou esta quinta-feira, em Guimarães, o segundo confronto com o Vitória minhoto no espaço de três dias, depois de ter eliminado, com um golo solitário de João Félix, a equipa de Luís Castro na Taça de Portugal. Para o "segundo" assalto, agora a contar para a 18.ª jornada da Liga, o técnico das "águias" não conta com o central Rúben Dias e terá que contar com os "reforços" dos vimaranenses André André e Tozé, o que pressupõe uma tarefa mais complicada.

"Estamos em processo de renovação, ainda a tentar passar do 4x3x3 para o 4x4x2. Para tal, há que treinar o máximo possível sem criar desgaste. Por isso há o recurso ao vídeo. É mais fácil pois, simultaneamente, fazemos a abordagem do que pretendemos e a análise ao comportamento do adversário", referiu Bruno Lage, que, tal como o técnico do V. Guimarães, acredita que se apresentará mais forte neste segundo compromisso.

PUB

"Também estou convicto de que podermos estar mais fortes. Fundamentalmente porque tivemos mais três dias para continuar a evoluir e porque vamos numa sequência de três jogos em que noto que estamos mais sólidos, tanto no processo ofensivo como no defensivo. Passámos o dia a analisar o jogo e a passar a mensagem aos jogadores", sublinhou o técnico, focado em "treinar e evoluir".

PUB

A ausência de Rúben Dias e os "reforços" vimaranenses não abalam a confiança de Bruno Lage. "Acredito muito no colectivo. É verdade que a individualidade pode fazer a diferença. Se a qualidade individual for maior, o colectivo também será mais forte".

PUB

À partida para a segunda volta, já com o líder FC Porto a cinco pontos, Bruno Lage mantém o plano traçado. "Estou aqui há sensivelmente duas semanas e o que me interessa é o treino, o jogo e a evolução".

PUB