Príncipe Filipe sai ileso depois de acidente de carro

O duque de Edimburgo esteve envolvido num acidente de automóvel perto de Sandringham, informa o Palácio de Buckingham, citado pela BBC. O príncipe Filipe, de 97 anos, não ficou ferido.

No acidente, que aconteceu nesta quinta-feira, esteve envolvido outro veículo e a polícia esteve no local, refere ainda o Palácio em comunicado.

Desde 2017, altura em que foi anunciada que o duque se ia retirar da vida pública, que este passa muito tempo na propriedade de Sandringham, em Norfolk. Filipe conduzia um Range Rover e, quando estava a entrar numa via, deu-se a colisão com outra viatura, noticia a BBC.

Testemunhas no local referem que o carro de Filipe virou e que o duque precisou de ajuda para sair do veículo. Estava consciente e saiu ileso, embora tivesse um médico à sua espera em Sandringham. Já as duas pessoas que seguiam no outro carro sofreram ferimentos ligeiros, notifica a polícia de Norfolk.

Há algum tempo que Filipe não era visto em público, tendo mesmo faltado à missa de dia de Natal, a que toda a família compareceu.

