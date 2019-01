Chicco faz parte do grupo de marcas que já disseram "adeus" aos produtos feitos com pêlo de animal

A Chicco é a última marca que se juntou ao compromisso com a Fur Free Alliance, uma coligação da qual a portuguesa Animal faz parte, anuncia a organização não-governamental portuguesa em comunicado. Este compromisso visa promover a moda sustentável e respeitar os princípios da protecção animal.

A marca italiana junta-se assim a mais de uma centena de outras que são vendidas em Portugal das casas de luxo como a Versace ou a Hugo Boss às de retalho como a H&M ou a La Redoute.

Tal como as restantes, a Chicco compromete-se a promover uma moda sustentável, seguindo os padrões do programa "Fur Free Retailer" e da "Animal Free Fashion", consolidando a sua decisão em não usar pêlo de animais, refere a Animal no comunicado. “Com este acordo, a Chicco confirma o compromisso que a marca já tinha desde há muito e espera que, desta forma, posso ajudar a promover uma crescente atitude consciente na indústria da moda no melhor interesse dos animais e do seu bem-estar”, justifica M. Orseniga, Business Manager for Fashion & Retail da marca, citado pelo site da coligação.

“Estamos encantados por receber a Chicco como parceira do programa Fur Free Retailer. Com o apoio de empresas como esta, que se preocupam com as gerações vindouras, produtos livres de pêlo serão o novo normal na indústria da moda”, declara Joh Vinding, presidente da Fur Free Alliance, no mesmo texto.

Rita Silva, presidente da organização portuguesa, refere no comunicado, que há cada vez são mais empresas no programa Fur Free Retailer. “Termos agora este compromisso com a Chicco, uma marca tão conhecida e com tanta influência, passa uma mensagem que queremos que continue a espalhar-se: a de que o pêlo dos animais pertence-lhes a eles e não aos humanos”, acrescenta.

