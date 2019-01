Chuva junta-se ao frio nos próximos dias

Os dias frios mas de sol das últimas semanas vão dar lugar à chuva, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Já esta quarta-feira registam-se aguaceiros fracos em todo o território continental, cenário que se mantém até sábado, dia em que a chuva intensifica-se e será mais forte no centro e sul do país, disse o IPMA ao PÚBLICO.

Para esta quarta-feira, os meteorologistas esperam céu nublado e períodos de chuva fraca em especial no litoral oeste e que se poderá estender ao restante território a partir da tarde, sendo de neve acima de 1200/1400 metros. A temperatura mínima em Lisboa será de 8ºC e no Porto de 7ºC. A máxima para as duas cidades é de 12ºC. Em Faro, os termómetros chegam aos 16ºC e a mínima não irá ultrapassar os 6ºC.

Na quinta-feira, Lisboa chega aos 13ºC de máxima e tem 8ºC de mínima. No Porto, a previsão é de 5ºC de mínima e 13ºC de máxima. Em Faro, o termómetro mantém-se nos 16ºC de máxima e mínima será de 8ºC.

Sexta-feira volta a ser um dia especialmente frio, com as mínimas a caírem para -2ºC em Bragança e para 0ºC em Aveiro, Viseu e Guarda. Em Lisboa, máxima de 13ºC e mínima de 6ºC. No Porto, máxima de apenas 10 e mínima de 2. Em Faro, 15ºC de máxima e 6ºC de mínima.

No sábado, dia de chuva mais intensa, a expectativa é de uma ligeira subida de temperaturas, que no entanto deverão voltar a cair em todo o país no início da semana seguinte.

