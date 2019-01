Armando Vara entrega-se na cadeia de Évora

O ex-ministro socialista Armando Vara entregou-se pouco depois das 16h30 desta quarta-feira na cadeia de Évora, para cumprir uma pena de prisão de cinco anos no âmbito do processo Face Oculta, no qual foi condenado por três crimes de tráfico de influência.

Na passada segunda-feira juíza Marta Carvalho do Tribunal de Aveiro deu três dias ao antigo governante para se apresentar numa cadeia, um prazo que só terminava na quinta-feira, confirmou o PÚBLICO junto daquela instância.

Vara optou por não deixar esgotar o limite, apresentando-se esta quarta-feira no Estabelecimento Prisional de Évora acompanhado pelo seu advogado Tiago Rodrigues Bastos. Após ter deixado o cliente logo na entrada da cadeia, o defensor saiu e fez algumas declarações à comunicação social.

Tiago Rodrigues Bastos assumiu que este "não é um dia feliz na carreira de um advogado" e lamentou o mediatismo e o voyeurismo à volta da entrada do cliente na prisão. "Agora o que interessa é que se cumpra o que se tem de cumprir", afirmou, fazendo questão de sublinhar que, por ordem do cliente, não usou qualquer expediente dilatório para atrasar o início do cumprimento da pena. Repetiu que não considera a condenação justa, mas não se alongou sobre isso, alegando que não era o momento adequado para falar nisso.

