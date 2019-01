Relvas defende que Montenegro devia ser convidado para o conselho nacional

Miguel Relvas, antigo ministro-adjunto de Pedro Passos Coelho, defende que Luís Montenegro deveria ser convidado para falar nesta reunião do conselho nacional de quinta-feira para estar em condições de igualdade face a Rui Rio.

“A questão central é se Luís Montenegro devia ser convidado para ao lado do dr. Rio apresentar a sua posição”, afirmou esta manhã à TSF, defendendo que se o ex-líder parlamentar não for convidado é fica numa situação “desigual”. Luís Montenegro não tem assento no conselho nacional, que vai votar nesta quinta-feira a moção de confiança à direcção nacional do PSD. “Rio apresentará as suas razões, Luís Montenegro não teve essa oportunidade”, argumentou.

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, também defende que o ex-líder parlamentar deveria estar na reunião e adiantou ao Jornal de Notícias que vai pedir a sua presença ao presidente da mesa do conselho nacional. O autarca, que já se mostrou muito crítico da liderança de Rio, considera que é de “liminar justiça democrática” a oportunidade de Montenegro usar da palavra no conselho nacional, depois de ter desafiado o líder para eleições directas no partido.

