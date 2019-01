Passos de volta? Carlos César diz que "no interior do PSD" já se fala disso

O presidente do PS, Carlos César, disse nesta terça-feira à noite, na SIC Notícias, que “já se fala no interior do PSD que Passos Coelho terá mudado de opinião e que pretende agora ser candidato à liderança do PSD”.

O também líder da bancada parlamentar socialista comentava o avanço do social-democrata Luís Montenegro que já assumiu a intenção de se candidatar à liderança do PSD e já desafiou o actual líder, Rui Rio, a marcar eleições directas no partido.

Ora, Carlos César defendeu haver duas justificações para este timing. “Rui Rio pretende, em véspera de eleições, colocar na Assembleia da República aquelas pessoas que são associadas à língua oficial do partido. E o dr. Luís Montenegro e outros entendem que, se ele consumar essa situação, numa situação de conflito futuro em que substituam, por exemplo, Rui Rio, não terão os seus deputados na Assembleia da República”, afirmou.

Mas o socialista também considera que Luís Montenegro se quer antecipar: “O que me parece que é plausível é que este avanço de Luís Montenegro corresponda a uma espécie de antecipação de uma pré-eliminatória.” Mais, afirmou ainda: “Sobretudo para se antecipar a outros candidatos alternativos a Rui Rio. Aliás, já se fala no interior do PSD que Passos Coelho terá mudado de opinião e que pretende agora ser candidato à liderança do PSD. E Luís Montenegro toma posição e procura antecipar-se nessa contenda.”

