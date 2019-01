Equipa de roller derby de Coimbra celebra cinco anos com jogos na cidade

A equipa de roller derby Rocket Dolls, de Coimbra, celebra cinco anos e realiza cinco jogos desta modalidade desportiva na cidade contra equipas nacionais e estrangeiras para promover este desporto e cativar adeptos.

O roller derby é um desporto de patins predominantemente feminino criado nos Estados Unidos e que combina velocidade e contacto físico num campo oval. A equipa de Coimbra vai celebrar os cinco anos de actividade com cinco jogos "em casa" contra equipas nacionais e estrangeiras (Espanha e França), anunciou o clube, em nota de imprensa enviada à agência Lusa. As Rocket Dolls, que vestem de amarelo e preto inspiradas na saga cinematográfica Kill Bill, voltam a fazer uma referência àquela obra do realizador Quentin Tarantino, com cada um dos jogos a representar "um capítulo na trajectória" da sua equipa, que actualmente conta com 23 participantes, explica a equipa.

De acordo com a nota de imprensa, o primeiro jogo decorre já em 3 de Fevereiro, contra as Troopers, de Lisboa, seguindo-se partidas contra as espanholas Rock n'Rollers (23 de Fevereiro), Las Judas, (24 de Março) e Nafarriors (25 de Maio), e contra as francesas Reaper's Crew, de França (14 de Abril). Para além destes cinco jogos, haverá nova edição do torneio internacional Quad Cup, a 7 e 8 de Julho, e que vai contar com a participação de equipas da Alemanha, França e Holanda.

As Rocket Dolls começaram em 2014 com treinos na rua, passaram mais tarde para o pavilhão da Escola Secundária José Falcão e treinam agora no pavilhão do Clube de Futebol de Santa Clara. Ao longo dos cinco anos, dinamizaram torneios, jogos e treinos abertos para recrutamento.

"Trata-se de muito mais do que uma equipa desportiva. As Rocket Dolls Roller Derby Coimbra são também uma entidade de formação, de convívio e de partilha, e um grupo de mulheres fortes e determinadas, com diferentes proveniências e trajectórias pessoais, que encontraram no roller derby um desporto libertador e um espaço de auto-afirmação intra e entre géneros, de possibilidade de feminilidades e sexualidades não hegemónicas", salienta a nota de imprensa.

Todos os jogos, a decorrer no Pavilhão Mário Mexia e no Clube de Futebol Santa Clara, são de entrada gratuita, contando com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra e da empresa Remax White.

