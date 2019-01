Africa, de Toto, vai tocar no deserto da Namíbia "para sempre"

Africa, a canção dos Toto, hit desde que foi lançada, em 1982, está a tocar para todo o sempre no meio de um deserto na Namíbia, no continente que lhe dá nome.

A instalação artística, da autoria de Max Siedentopf, um artista multimédia germano-namibiano, chama-se, convenientemente, Toto Forever. Trata-se de um conjunto de seis colunas, dispostas em círculo no topo de seis pilares brancos, com um mp3 ao centro – que tem apenas uma música a tocar repetidamente.

“O deserto da Namíbia – que é, com os seus 55 milhões de anos, o mais velho do mundo – pareceu-me o local ideal para isto”, disse o artista à CNN. “Espero que a música toque tanto tempo.”

A instalação funciona a baterias solares, que vão garantir que a música toca “para sempre”. Mas Siedentopf não é ingénuo o suficiente para achar que isso vai mesmo acontecer. “A maior parte [dos materiais] da instalação foram escolhidos para serem tão duráveis quanto possível, mas tenho a certeza que o ambiente árido do deserto vai devorá-la rapidamente”, disse à BBC.

A instalação foi colocada no final de Dezembro, enquanto o artista estava a passar férias com a família na Namíbia. Siedentopf não revelou a localização. E não tenciona revelar: será “um tesouro que apenas os fãs mais leais de Toto vão conseguir descobrir”.

Para os intrépidos que vão tentar encontrá-la, o artista deixou um mapa no seu site onde assinala apenas a costa da Namíbia – que se estende por quase 500 quilómetros.

“Ainda que Africa tenha sido lançada em 1982, ainda está muito presente na cultura pop da actualidade, é frequentemente usada em memes e até tem páginas inteiras dedicadas a ela no Reddit”, disse o artista à CNN. “Deixou-me muito intrigado e eu queria prestar-lhe uma última homenagem e exibir Africa em África.”

A música resistiu ao teste do tempo, apesar de algumas incorrecções geográficas: “Tal como o Kilimanjaro se ergue como o Olimpo sobre o Serengeti” (“As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti”, no original), uma parte da letra da música, não é verdade, tal como têm apontado vários fãs ao longo das últimas décadas. O Kilimanjaro é a montanha mais alta do continente africano, portanto a comparação com o Olimpo não é totalmente descabida, mas não se ergue sobre o Serengeti​, que nem é uma montanha (mas sim um ecossistema) e fica a 400 quilómetros do vulcão.

A canção ficou cravada na cultura pop mais recente. Será uma das músicas com mais versões incomuns: os vídeos no Youtube mostram-na a ser tocada com batatas-doces e portáteis estragados. Há ainda uma conta no Twitter que publica excertos da música desde 2016.

