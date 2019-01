Taiwan já tem um guia para conhecer o seu lixo marinho

É um levantamento do lixo que dá à costa das praias de Taiwan, fotografado por quem já está habituado a apanhá-lo. A Re-Think, uma associação de educação ambiental, lançou o Guia do Lixo Marinho, "o primeiro mapa de resíduos marítimos" do país asiático. No total documentaram 101 artigos (recolheram muitos mais), maioritariamente feitos de plástico, mais ou menos degradados, dos mais comuns objectos aos mais inusitados. "Não apenas para os remover mas também para entendermos o que são, de onde vêm e para onde vão", escreveu Huang Zhiyang, o fundador da Re-Think. No site criado para divulgar o projecto, é possível navegar pela fotogaleria interactiva para ver as fotografias dos objectos em 360º, saber de que materiais são feitos e onde foram encontrados. O objecto mais antigo que lhes foi parar às mãos foi uma embalagem de comida militar encontrada em Kinmen. A data de validade: 1988. O slogan: "Unam-se contra os comunistas e promovam amor pelos nossos compatriotas." O guia demorou quase um ano até estar pronto e contou com a ajuda de vários voluntários em acções de limpezas de praias em diversas partes do país. Não falta por onde escolher: a cada minuto, entra no mar um camião cheio de lixo.