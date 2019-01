Ataque a hotel em Nairóbi termina com pelo menos 14 mortos

O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, confirmou durante a madrugada desta quarta-feira que as forças de segurança abateram os quatro homens que atacaram os edifícios num hotel de luxo e complexo de lojas e escritórios na capital Nairóbi, dando por terminado o ataque que fez pelo menos 14 mortos.

Poucos momentos depois dos primeiros relatos de tiros e explosões nesta zona, o grupo radical islâmico originário da Somália, o Al-Shabaab, reivindicou o ataque.

PUB

O ataque começou por volta das 15h locais com uma explosão no parque de estacionamento e outra já no interior do hotel de luxo na zona das Westlands da capital queniana.

PUB

De acordo com testemunhas, dois carros dirigiram-se contra o hotel. Logo de seguida, os seguranças do complexo estiveram debaixo de fogo antes de pelo menos quatro homens armados terem entrado no edifício.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com o Presidente, mais de 700 pessoas foram retiradas do complexo em segurança.

“Posso agora confirmar que a operação de segurança terminou e que todos os terroristas foram eliminados”, anunciou Kenyatta. “Vamos procurar todas as pessoas que estiveram envolvidas no financiamento, planeamento e execução deste acto hediondo”, acrescentou.

Apesar de o Presidente queniano ter avançado com o registo de 14 mortos, a Cruz Vermelha queniana informou que pelo menos 24 pessoas morreram no ataque. Não é claro o número de feridos nem o seu estado de saúde.

PUB