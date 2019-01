Verdes questionam câmara de Lisboa sobre ampliação da Casa dos Animais

O Partido Ecologista Os Verdes quer saber em que fase está o projecto de ampliação das instalações da Casa dos Animais da capital, lembrando que se previa que houvesse avanços em 2018.

No documento que foi entregue esta quarta-feira, na Assembleia Municipal de Lisboa, os deputados do PEV entendem que as obras de ampliação da Casa dos Animais, “bem como o reforço de meios humanos e materiais, são condições imprescindíveis para que este importante equipamento municipal preste um serviço de qualidade no que diz respeito ao bem-estar animal”.

Como tal, já em Junho de 2016, tinham apresentado uma recomendação — aprovada por unanimidade — que sugeria a colocação de painéis solares na Casa dos Animais de Lisboa. Os deputados lembram que um ano depois da aprovação dessa recomendação, voltaram a questionar o executivo. Na altura, o vereador Duarte Cordeiro disse que se encontrava “em desenvolvimento o projecto base de arquitectura para a ampliação dos serviços” da Casa dos Animais, “incluindo a valorização e a optimização de diversas valências” do espaço.

“Após aprovação deste projecto base, a fase seguinte de elaboração dos projectos de execução contemplará as diversas especialidades necessárias, nas quais se incluirá a componente de instalação de painéis fotovoltaicos, a qual deverá ser compatibilizada com a intervenção programada, considerando as intervenções em cobertura”, respondeu Duarte Cordeiro, prevendo ainda que a obra avançasse no início de 2018.

No entanto, um ano passou e a empreitada não avançou, criticam Os Verdes. É por isso que questionam agora o executivo para que esclareça em que fase se encontra, afinal, a elaboração do projecto de arquitectura para a ampliação do espaço, assim como se, e quando, prevê a autarquia contratar mais médicos veterinários.

Numa entrevista ao PÚBLICO, em Junho, a Provedora dos Animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis, admitia que aquele espaço de acolhimento de animais estava já sobrelotado. O PEV questiona, assim, se se têm verificado situações em que animais são rejeitados por falta de espaço para os acolher.

Os deputados municipais recordam ainda que, nas Grandes Opções do Plano de Lisboa 2019-2022, aprovada em Dezembro na Assembleia Municipal de Lisboa, é referido "o reforço de meios e da melhoria das instalações" do equipamento.

Ao PÚBLICO, a câmara esclareceu esta quarta-feira que “o projecto de execução estará concluído no primeiro trimestre de 2019”, a que se segue o concurso público para a empreitada. “Prevê-se que a obra tenha início no terceiro trimestre de 2019 e a conclusão no final do primeiro semestre de 2020”. O investimento estimado é de cerca de um milhão de euros.

