Metro do Porto transportou 62,6 milhões de passageiros em 2018

O Metro do Porto transportou, em 2018, mais de 62 milhões e 647 mil passageiros, o que representa um novo máximo histórico e um crescimento de 3,4% face ao valor de 2017 (60,6 milhões de utilizadores), anunciou nesta terça-feira a empresa de transporte público.

Em comunicado, a empresa revela que estes resultados colocam a procura global do Metro acima dos 60 milhões pelo segundo ano consecutivo, situando o seu "desempenho acima do que foi previsto nos estudos iniciais de procura, que apontavam para uma velocidade de cruzeiro com 60 milhões de utilizadores".

Outubro terá sido o melhor mês, com mais de 6,1 milhões de passageiros, enquanto Agosto foi o que registou menor afluência, com 4,3 milhões de clientes, sendo que, "em média anual, a procura em dia útil situou-se perto dos 207 mil" utentes, refere.

No ano passado, e à semelhança dos anos anteriores, as linhas com maior procura foram o tronco comum Senhora da Hora - Estádio do Dragão, que contabilizou mais de 33 milhões de clientes (53% do total), e a Linha Amarela, com quase 19 milhões (30% da procura global).

Já as linhas Azul, Laranja, Verde, Vermelha e Violeta "têm cotas que oscilam entre os 5% e os 2% do total".

Quanto à Linha Vermelha, que liga o Porto à Póvoa de Varzim e que, desde Julho de 2017, conta com a Estação VC Fashion Outlet - Modivas, cresceu mais de 8%, sendo que aquela estação, a mais recente na rede, "movimentou ao longo do ano passado mais de 400 mil clientes".

Pelo contrário, a linha com um crescimento menos expressivo foi a Laranja (Senhora da Hora - Fânzeres, Gondomar), com uma variação de 1,5%.

A Estação da Trindade, a única servida por todas as linhas, é aquela que "sistematicamente" acolhe o "maior número de clientes, cerca de 12 milhões por ano".

De acordo com a Metro do Porto, o aumento do número de clientes na rede "tem sido uma constante desde o início da sua exploração comercial, em 2003. À excepção de 2012, todos os exercícios registaram ganhos de procura face aos anteriores, numa tendência de conquista de mercado que se acentuou nos últimos três anos".

"No conjunto de 2016, 2017 e 2018", sublinha a empresa, "o Metro cresceu quase cinco milhões de clientes, passando de 57,7 milhões para os mais recentes 62,6 milhões".

A empresa tem actualmente em curso dois projectos de expansão da rede que, entre 2020 e 2023, passam pela construção da nova Linha Rosa, que vai ligar a Casa da Música a S. Bento, e também pelo prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este, em Gaia.

"Ao todo, trata-se de disponibilizar mais seis quilómetros e sete novas estações, a partir do reforço da frota de material circulante com 18 novas composições", lê-se ainda no comunicado.

