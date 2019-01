"Derrota histórica" e "humilhação": as primeiras páginas após chumbo ao acordo do "Brexit"

O chumbo do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia negociado pela primeira-ministra Theresa May é, naturalmente, o tema de capa dos jornais britânicos e não só.

A pesada derrota, descrita como "histórica" ou "humilhante" é o principal destaque mas também a moção de censura que May vai enfrentar. O futuro é uma incógnita. Mas os jornais não têm dúvidas: Theresa May está "à beira do abismo".