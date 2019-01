Circus Movements, acrobacias na Etiópia

As jovens Liya e Beza a fazer o hoola hoop, Habtamnesh suspenso no aerial hoop e Beniyam, apenas com cinco anos, a rodopiar sem fim. Estas crianças são também artistas de circo que o austríaco Lukas Berger encontrou e fotografou. Circus Movements foi filmado ao longo de uma viagem pelas paisagens da Etiópia juntamente com o português Mário Gajo de Carvalho (que estreou "Os Milionários" no Indielisboa, em 2011, e "O Rapaz e a Coruja", estreado no 29.º CineMagic no Reino Unido em 2018) e é mais do que um filme sobre circo, são várias cenas quotidianas da vida de um país disfuncional que ambos decidiram explorar. Este é um excerto dessa curta-metragem que vai estrear nos EUA em Março: Circus Movements. Lukas Berger tem trabalhado em vários projectos de fotografia e cinema. As sua viagens levaram-no a países como a Etiópia, Paquistão, Uzbequistão, Turquia, Burkina Faso, China, Rússia, entre outros destinos europeus. A sua primeira curta-metragem Circus Debere Berhan teve a estreia mundial no 20.º festival de Cinema de Milão e foi exibida em mais de 30 festivais de cinema, tendo conquistado dois prémios internacionais.