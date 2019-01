Science4you desiste de entrar na bolsa

A Science4you anunciou esta quarta-feira que abandonou a estratégia de dispersar parte do capital em bolsa, e que as ordens de compra feitas até aqui “poderão ser revogadas até ao termo do período de aceitação da oferta”, marcado para dia 1 de Fevereiro.

“Considerando que na presente data não está verificada a condição a que a oferta se encontra sujeita, a sociedade decidiu não formalizar o contrato de liquidez a que é feita referência na adenda ao prospecto da oferta aprovada em 14 de Dezembro de 2018”, diz a empresa de brinquedos presidida por Miguel Pina Martins (que é também seu fundador) num curto comunicado disponibilizado através do regulador do mercado de capitais, a CMVM.

