Medway constrói terminal ferroviário em Vila Nova de Famalicão

A Medway vai investir 35 milhões de euros num terminal ferroviário de mercadorias em Lousado (Vila Nova de Famalicão) destinado a concentrar ali a carga das empresas, sobretudo exportadoras, do Grande Porto, bem como dos contentores provenientes e com destino aos portos de Leixões e Sines.

O investimento será 100% privado e sem comparticipação de fundos comunitários, mas a assinatura do protocolo entre a Medway e a Câmara de Vila Nova de Famalicão vai contar com a presença do ministro do Planeamento e da Infraestruturas, Pedro Marques, numa cerimónia que terá lugar hoje às 11h00 no salão nobre daquele município.

PUB

Carlos Vasconcelos, presidente da Medway, disse ao PÚBLICO que o objectivo deste terminal “é ficar mais perto dos clientes” e que escolheu com slogan a frase “trazer o mar para Famalicão” visto que será ali construído um autêntico porto seco de recolha e expedição de contentores.

PUB

O gestor conta que, a partir dali sejam expedidos entre seis a sete comboios diários entre Sines e Leixões. No seu horizonte não está que a partir dali se realizem comboios para Espanha. “Isto destina-se a servir os portos portugueses”, disse.

PUB

O terminal deverá estar terminado dentro de 12 a 14 meses.

PUB