O reencontro de Thierry Henry e Patrick Vieira deu empate

Mónaco e Nice empataram na noite desta quarta-feira (1-1) em jogo a contar para a 17ª jornada da liga francesa que não tinha sido cumprida na totalidade devido aos protestos dos Coletes Amarelos. Este jogo teve o extra de promover o reencontro de dois antigos colegas no Arsenal na selecção francesa, a liderarem equipas com objectivos diferentes: enquanto Patrick Vieira tenta levar o Nice às competições europeias, Thierry Henry está a fazer tudo para manter o Mónaco na Ligue 1.

Os monegascos falharam a saída da zona de despromoção e permanecem no penúltimo lugar, com 15 pontos e apenas três vitórias. Já o Nice tem aspirações europeias, mas fica em sexto lugar, a três pontos do quarto classificado Lyon, que empatou (2-2) casa do Toulouse.

O Nice foi o primeiro a chegar ao golo no Stade Louis II, à meia hora da primeira parte, por intermédio de Allan Saint-Maximin. Já com menos um elemento na equipa visitante (Ihsan Sacko foi expulso aos 45+3'), o Mónaco empatou no arranque do segundo tempo pelo francês Benoit Badiashile após assistência de Rony Lopes. O português alinhou no "onze" inicial de Henry e jogou toda a partida.

Nos outros encontros desta quarta-feira, o Saint-Étienne isolou-se no terceiro lugar da liga francesa de futebol, ao vencer o Marselha, por 2-1. Ao contrário do Nice, les verts beneficiaram do empate do Lyon em Toulouse.

Com o defesa central português Rolando em campo, o Marselha adiantou-se no marcador aos 16', por Kevin Strootman, mas Wahbi Khazri bisou, aos 59' e 88' (grande penalidade), e deu o triunfo aos 'verdes'.

Em Toulouse, o Lyon conseguiu recuperar um ponto, depois de ter entrado nos 15 minutos finais a perder por 2-0, graças a um "bis" de Jimmy Durmaz (12' e 74'), com o segundo golo a ser marcado de grande penalidade. Com o guarda-redes português Anthony Lopes no "onze", o Lyon chegou à igualdade, com golos de Moussa Dembelé (75') e Nabil Fékir (87').

Estes resultados permitiram ao Saint-Étienne isolar-se no terceiro posto, a um do Lille, e com mais dois do que o Lyon. O Paris Saint-Germain lidera com 13 pontos de avanço sobre o Lille, segundo, e menos dois jogos.

Já o Nîmes derrotou o Nantes, por 1-0, e o Guingamp venceu na recepção ao Rennes, por 2-1, num jogo da 18.ª jornada, em que outro português, Pedro Rebocho, assistiu para o primeiro golo da equipa da casa.

