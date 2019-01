Taça da Ásia: Coreia e Irão qualificam-se com vitória no grupo

A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, venceu a China por 2-0 e completou o pleno de vitórias no Grupo C da Taça da Ásia de futebol, depois de já ter assegurado o apuramento para os oitavos-de-final.

Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ​Hwang Ui-Jo, aos 14', de penálti, e Kim Min-Jae, aos 51', a passe da "estrela" Son Heung-min, decidiram a partida entre dois conjuntos que tinham triunfos nas duas primeiras rondas.

A selecção de Paulo Bento chega aos oitavos-de-final com nove pontos em nove possíveis, com quatro golos marcados e nenhum sofrido, e espera agora pelo adversário, enquanto a China avança como segunda classificada.

Satisfeito com a prestação da equipa até agora, o técnico português deixa, porém, um alerta: “Ainda temos de melhorar, jogo a jogo, a nossa forma de jogar. Atingimos os objectivos em todos os jogos e não concedemos muitas oportunidades aos adversários. A fase a eliminar será diferente e qualquer um pode ganhar. Temos de ter consciência disso".

Um percurso promissor está também a fazer a selecção do Irão. Nesta quarta-feira, a selecção orientada por Carlos Queiroz, empatou (0-0) frente à congénere do Iraque e assegurou a vitória no Grupo D, sem ter ainda sofrido qualquer golo na competição.

Quem também já assegurou o apuramento foi o Quirguistão, que ao vencer as Filipins por 3-1 (com um hat-trick de Vitalij Luz) se tornou a 14.ª selecção a rumar aos "oitavos", ao garantir o terceiro lugar no grupo C e, para já, o segundo posto entre os quatro melhores terceiros.

Além de Irão, Iraque e Quirguistão, estão também apurados Austrália, detentora do título, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Bahrein, China, Coreia do Sul, Qatar, Arábia Saudita, Uzbequistão e Japão.

