Eustáquio deixa Chaves e junta-se a Pedro Caixinha no México

O médio internacional sub-21 português Stephen Eustáquio é reforço a “título definitivo” do Cruz Azul, formação do México orientada pelo português Pedro Caixinha, anunciou esta quarta-feira o Desportivo de Chaves, da I Liga de futebol.

O emblema de Trás-os-Montes endereçou ao jogador de 22 anos “votos sinceros de muito sucesso ao serviço do novo clube”, em informação publicada na sua página oficial na rede social Facebook, na qual publicou também um vídeo de despedida.

“Foi um ano magnifico, em que aprendi muito, cresci como jogador e como pessoa e ficarei sempre grato por tudo que fizeram por mim”, destacou Stephen Eustáquio.

O reforço do Cruz Azul deixou ainda uma mensagem ao plantel do Desportivo de Chaves, que divide o último lugar da I Liga com o Desportivo das Aves, com 12 pontos, garantindo que há “qualidade para tirar o clube desta situação”.

Na presente época, Eustáquio disputou 22 partidas oficiais pelos flavienses, apontando um golo.

O luso-canadiano estreou-se no principal escalão na temporada passada ao serviço dos ‘transmontanos’, que contrataram o médio a meio da época ao Leixões, da II Liga. Como sénior, Stephen Eustáquio representou ainda o Torreense, do Campeonato de Portugal.

Na sua primeira "aventura" no futebol estrangeiro, o médio será orientado pelo português Pedro Caixinha, técnico de 48 anos e antigo treinador da União de Leiria e do Nacional, em Portugal, do Santos Laguna, no México, do Al-Gharafa, no Qatar, e do Rangers, na Escócia.

Na próxima jornada da I Liga, na sexta-feira, o Desp. Chaves recebe o líder FC Porto. Na última jornada, os flavienses regressaram às vitórias ao bater o Tondela por 2-1.

