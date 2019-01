Sporting e Benfica estão nos quartos-de-final da Taça Challenge

Já há duas equipas portuguesas com lugar marcado nos quartos-de-final da Taça Challenge, em voleibol. O Benfica confirmou na Roménia a superioridade que já havia demonstrado sobre o ACS Zalau, enquanto o Sporting "anulou" a derrota por 3-0 sofrida na primeira mão, diante dos turcos do Maliye Milli Piyango, com um triunfo categórico em Lisboa.

A 19 de Dezembro, em Ancara, os "leões" tinham sido surpreendidos no primeiro embate dos oitavos-de-final, ao perderem pela margem máxima, 3-0 (26-24, 25-21, 25-20). Estavam, por isso, obrigados a ganhar pela mesma diferença para forçarem o golden set, que também teriam de vencer.

E foi o que aconteceu. No pavilhão João Rocha, o Sporting entrou muito forte e impôs-se por 25-16, mantendo depois o ritmo, com parciais de 25-22 e 25-20. Faltava o quarto e decisivo set para seguir em frente e os portugueses voltaram a superiorizar-se, desta feita por 15-10.

Na próxima ronda, há fortes possibilidades de haver um duelo português. Isto porque, segundo o emparelhamento da prova, o Sporting defrontará o vencedor do embate entre a Fonte do Bastardo e o Dínamo Apeldoorn, sendo que, na primeira mão, os açorianos ganharam por 3-0. O segundo encontro disputa-se já na quinta-feira.

Já o Benfica vai medir forças com o Belogorie Belgorod. Os russos eliminaram o Omonia Nicósia por 3-0 em ambas as partidas e recebem os "encarnados" no primeiro encontro dos "oitavos", ainda sem data marcada.

Este embate só será possível porque o Benfica afastou da prova o ACS Zalau. Depois do triunfo por 3-0 no pavilhão da Luz, as "águias" voltaram a ganhar, desta feita por 1-3 (25-23, 15-25, 19-25, 22-25), na Roménia. Foi, de resto, a primeira vez que a equipa treinada por Marcel Matz cedeu um set na competição.

